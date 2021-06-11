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Левандовски "подстрелил" человека, делающего селфи (видео)

Левандовски "подстрелил" человека, делающего селфи (видео)
Обновлено 21:49 Сегодня Телеграф Фото: Instagram _rl9

Сборная Польши продолжает подготовку к чемпионату Европы по футболу. В интернете появилось видео, на котором главная звезда команды Роберт Левандовски тренировал штрафные удары.

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Роберт нанес не самый лучший удар со "стандарта", и мяч полетел намного выше ворот. А приземлился круглый прямо на человека, который делал селфи. В итоге партнеры Левандовски схватились за голову, а гаджет выпал из рук неизвестного.

Видео момента доступно в сети:

В сезоне 2020/21 Роберт принял участие в 40 матчах за "Баварию" во всех турнирах и сумел наколотить в ворота соперников 48 мячей. Также на его счету 9 голевых передач.

Сборная Польши выступит на Евро-2020 в квартете Е вместе с командами Словакии, Испании и Швеции. С расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться по ссылке.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 204

Все по теме:

Сборная Польши, Футбол, Роберт Левандовски, Евро-2020.
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