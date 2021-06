Левандовски "подстрелил" человека, делающего селфи (видео)

Сборная Польши продолжает подготовку к чемпионату Европы по футболу. В интернете появилось видео, на котором главная звезда команды Роберт Левандовски тренировал штрафные удары.

Роберт нанес не самый лучший удар со "стандарта", и мяч полетел намного выше ворот. А приземлился круглый прямо на человека, который делал селфи. В итоге партнеры Левандовски схватились за голову, а гаджет выпал из рук неизвестного.

Видео момента доступно в сети:

Imagine your phone getting smashed by a Robert Lewandowski shot…pic.twitter.com/8UljdfZwjK

— ODDSbible (@ODDSbible) June 11, 2021