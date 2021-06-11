У фаворитов Евро-2020 рассорились нападающие

В сборной Франции приключился конфликт между нападающими. Об этом сообщает издание RMC Sport.

По информации источника, форварды Килиан Мбаппе и Оливье Жиру, выступающие за ПСЖ и "Челси" соответственно, поссорились из-за интервью, которое недавно дал Жиру. Оливье опрометчиво обвинил партнеров по команде в том, что они редко отдают на него пас, а Мбаппе принял это на свой счет. В итоге Килиан обиделся на партнера по атаке, а извинения Жиру не помирили нападающих. Примечательно, что конфликт не удалось уладить даже после вмешательства главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.

Отметим, на Евро-2020 сборная Франции сыграет в "группе смерти" вместе с Германией, Венгрией и Португалией. "Трехцветные" являются действующими чемпионами мира и вице-чемпионами Европы.

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