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ПСЖ официально подписал футболиста "Ливерпуля", которого хотела "Барселона"

ПСЖ официально подписал футболиста "Ливерпуля", которого хотела "Барселона"
Обновлено 17:51 Сегодня Телеграф Фото: ФК ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" подписал контракт с нидерландским полузащитником "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдумом. Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.

Защитник сборной Нидерландов вернулся в общую группу и готов сыграть с Украиной

30-летний центральный полузащитник перешел из стана "Красных" на правах свободного агента. Cоглашение игрока с парижским суперклубом действует до лета 2024 года.

"Переход в ПСЖ - это новый вызов для меня", -цитирует Вейналдума официальный сайт вице-чемпионов Франции.

Отметим, в сезоне 2020/21 Джорджиньо провел 51 поединок во всех турнирах на клубном уровне, записав на свой счет три гола. Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в € 30 млн. Примечательно, что за Вейналдумом активно следила "Барселона", однако в последний момент ПСЖ выиграл борьбу за хавбека у каталонцев. 

Отметим, в сборной Вейналдум выступает в разы результативнее. В 75 матчах за национальную команду он отметился 22 голами. К слову, Нидерланды на Евро-2020 сыграют с Украиной (13.06.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Нидерландов перед Евро-2020 уничтожила команду Грузии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Ливерпуль, ФК ПСЖ, Футбол, Джорджиньо Вейналдум.
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