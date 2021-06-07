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Понедельник, 07.06.2021
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Соперник сборной Украины на Евро-2020 разгромил Грузию (видео)

Соперник сборной Украины на Евро-2020 разгромил Грузию (видео)
Обновлено 14:14 Сегодня Телеграф Фото: Twitter onsoranje

В воскресенье, 6 июня, сборная Нидерландов в рамках контрольного матча принимала команду Грузии. Встреча, проходившая на стадионе "Гролс Весте" в Энсхеде, завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

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Победу "Оранжевым" принесли точные выстрелы Мемфиса Депая, Ваута Вегхорста и Райана Гравенберха.

Видеообзор матча Нидерланды - Грузия:

"Телеграф" напоминает, что на Евро-2020 сборная Нидерландов сыграет в группе С с командами Украины, Австрии и Северной Македонии. Именно с "Желто-синими" "Оранжевые" будут стартовать на турнире. С полным расписанием матчей на чемпионате Европы можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, сто свой заключительный подготовительный матч к Евро-2020 сборная Украины проведет 7 июня.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Сборная Нидерландов, Футбол, Сборная Грузии, Евро-2020.
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