Соперник сборной Украины на Евро-2020 разгромил Грузию (видео)

В воскресенье, 6 июня, сборная Нидерландов в рамках контрольного матча принимала команду Грузии. Встреча, проходившая на стадионе "Гролс Весте" в Энсхеде, завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

Победу "Оранжевым" принесли точные выстрелы Мемфиса Депая, Ваута Вегхорста и Райана Гравенберха.

Видеообзор матча Нидерланды - Грузия:

"Телеграф" напоминает, что на Евро-2020 сборная Нидерландов сыграет в группе С с командами Украины, Австрии и Северной Македонии. Именно с "Желто-синими" "Оранжевые" будут стартовать на турнире. С полным расписанием матчей на чемпионате Европы можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, сто свой заключительный подготовительный матч к Евро-2020 сборная Украины проведет 7 июня.