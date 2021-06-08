Защитник сборной Нидерландов вернулся в общую группу и готов сыграть с Украиной

Как сообщает нидерландский сайт AD.nl, защитник туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт восстановился от травмы паха и вернулся в общую группу сборной Нидерландов. Сообщается, что несколько дней назад оборонец на тренировке травмировал пах, и именно поэтому не принял участие в товарищеском поединке против Грузии, в котором "оранжевые" одержали уверенную победу со счётом 3:0.

"Телеграф" напоминает, что на Евро-2020 помощниками команде Франка де Бура не будут вратарь Яспер Силлессен и полузащитник Донни ван де Бек. Матч между сборными Нидерландов и Украины состоится уже в этом воскресенье, 13 июня, на стадионе "Йохан Кройф Арена".