Соперник сборной Украины по Евро лишился основного голкипера

Неожиданные изменения в составе нашего первого соперника по Евро 2020: как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, Франк де Бур решил исключить из заявки сборной Нидерландов вратаря Яспера Силлессена. Причина - коронавирус у последнего. Сам тренер объяснил своё решение тем, что в связи с болезнью кипер испанской "Валенсии" пропустил немалую часть подготовки к турниру.



Место Силлессена в заявке "оранжевых" занял страж ворот АЗ Алкмаар Марко Бизот, менее года назад игравший против киевского "Динамо", а кроме него на турнир поедут Тим Крул из английского "Норвича" и 38-летний ветеран Маартен Стекеленбург из амстердамского "Аякса".

Уже 13 июня главная команда Украины стартует на чемпионате Европы именно поединком с дружиной Франка де Бура. "Телеграф" напоминает, что сборная Украины на Евро будет лишена по причине здоровья Виталия Буяльского, а также Евгения Коноплянки и Виктора Коваленко.