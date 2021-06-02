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Соперник сборной Украины по Евро лишился основного голкипера
Соперник сборной Украины по Евро лишился основного голкипера

Соперник сборной Украины по Евро лишился основного голкипера

Соперник сборной Украины по Евро лишился основного голкипера
Обновлено 14:05 Сегодня Телеграф Mundo Deportivo

Неожиданные изменения в составе нашего первого соперника по Евро 2020: как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, Франк де Бур решил исключить из заявки сборной Нидерландов вратаря Яспера Силлессена. Причина - коронавирус у последнего. Сам тренер объяснил своё решение тем, что в связи с болезнью кипер испанской "Валенсии" пропустил немалую часть подготовки к турниру.

Место Силлессена в заявке "оранжевых" занял страж ворот АЗ Алкмаар Марко Бизот, менее года назад игравший против киевского "Динамо", а кроме него на турнир поедут Тим Крул из английского "Норвича" и 38-летний ветеран Маартен Стекеленбург из амстердамского "Аякса".

Шевченко назвал состав сборной Украины на Евро-2020

Уже 13 июня главная команда Украины стартует на чемпионате Европы именно поединком с дружиной Франка де Бура.  "Телеграф" напоминает, что сборная Украины на Евро будет лишена по причине здоровья Виталия Буяльского, а также Евгения Коноплянки и Виктора Коваленко. 

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко
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Все по теме:

Сборная Нидерландов, Евро-2020, Сборная Украины по футболу, Яспер Силлессен.
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