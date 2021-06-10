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Уэльс - Швейцария: букмекеры не сулят "Драконам" ничего хорошего в матче Евро-2020

Уэльс - Швейцария: онлайн матча

Уэльс - Швейцария: онлайн матча
Обновлено 16:35 Сегодня Телеграф Фото: Twitter ForgesideRFC

В субботу, 12 июня, Уэльс и Швейцария проведут матч первого тура групповой стадии Евро-2020. Поединок пройдет в Баку на "Олимпийском" стадионе, начало игры - в 16:00 по киевскому времени. "Телеграф" в этой статье проведет текстовый онлайн, в котором оперативно будут добавлены видео голов и лучших моментов встречи.

Уэльс -:- Швейцария

(начало - в 16:00)

Уэльс и Швейцария начнут Евро-2020 очным противостоянием. "Драконы" являются аутсайдерами встречи, однако Бейл и Ко могут преподнести сюрприз. Кроме них в группе А выступают Италия и Турция, которые начнут чемпионат Европы по футболу раньше других.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть матч Уэльс - Швейцария в прямом эфире.

С расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Швейцарии, Футбол, Сборная Уэльса.
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