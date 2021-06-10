Уэльс - Швейцария: онлайн матча

В субботу, 12 июня, Уэльс и Швейцария проведут матч первого тура групповой стадии Евро-2020. Поединок пройдет в Баку на "Олимпийском" стадионе, начало игры - в 16:00 по киевскому времени. "Телеграф" в этой статье проведет текстовый онлайн, в котором оперативно будут добавлены видео голов и лучших моментов встречи.

Уэльс -:- Швейцария

(начало - в 16:00)

Уэльс и Швейцария начнут Евро-2020 очным противостоянием. "Драконы" являются аутсайдерами встречи, однако Бейл и Ко могут преподнести сюрприз. Кроме них в группе А выступают Италия и Турция, которые начнут чемпионат Европы по футболу раньше других.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть матч Уэльс - Швейцария в прямом эфире.

С расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.