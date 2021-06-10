Уэльс - Швейцария: где и когда смотреть матч Евро-2020

В субботу, 12 июня, сборные Уэльса и Швейцарии откроют второй соревновательный день на чемпионате Европы по футболу-2020. Встреча состоится в Баку на стадионе "Олимпийский", начало поединка - в 16:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч Уэльс - Швейцария покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, за трансляцией матча в сети можно наблюдать на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовый онлайн поединка, в котором оперативно будут доступны видео голов и лучших моментов.

"Телеграф" напоминает, что Уэльс и Швейцария на групповом турнире Европы-2020 выступают в квартете А вместе с командами Турции и Италии, которые проведут стартовый матч Евро-2020 11 июня.

С полным расписанием и календарем Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.