Турция - Италия: прямая трансляция матча

В пятницу, 11 июня, в Риме на стадионе "Олимпико" состоится матч-открытие чемпионата Европы по футболу-2020 Турция - Италия. "Телеграф" в этой статье проведет текстовую трансляцию встречи, в ходе которой здесь оперативно будут появляться видео голов и лучших моментов. Поединок первого тура группового раунда начнется в 22:00 по киевскому времени, рассудит игру бригада арбитров во главе с нидерландцем Данни Маккели.

Турция -:- Италия

(начало - в 22:00)

Сборные Турции и Италии выступают в квартете А вместе с командами Швейцарии и Уэльса, которые свой матч первого тура проведут 12 июня. Итальянцы являются безоговорочными фаворитами поединка, а туркам надо рассчитывать лишь на чудо, считают букмекеры. В прямом эфире в Украине матч покажут сразу несколько телеканалов.

С расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться по ссылке.