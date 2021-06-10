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Турция - Италия: прямая трансляция матча

Турция - Италия: прямая трансляция матча
Обновлено 11:39 Сегодня Телеграф Фото: Twitter nancysbelfast

В пятницу, 11 июня, в Риме на стадионе "Олимпико" состоится матч-открытие чемпионата Европы по футболу-2020 Турция - Италия. "Телеграф" в этой статье проведет текстовую трансляцию встречи, в ходе которой здесь оперативно будут появляться видео голов и лучших моментов. Поединок первого тура группового раунда начнется в 22:00 по киевскому времени, рассудит игру бригада арбитров во главе с нидерландцем Данни Маккели.

Турция - Италия: анонс стартового матча Евро

Турция -:- Италия

(начало - в 22:00)

Сборные Турции и Италии выступают в квартете А вместе с командами Швейцарии и Уэльса, которые свой матч первого тура проведут 12 июня. Итальянцы являются безоговорочными фаворитами поединка, а туркам надо рассчитывать лишь на чудо, считают букмекеры. В прямом эфире в Украине матч покажут сразу несколько телеканалов.  

С расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться по ссылке.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 258

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Сборная Италии, Футбол, Сборная Турции, Евро-2020.
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