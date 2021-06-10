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Четверг, 10.06.2021
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Турция - Италия: где и когда смотреть матч-открытие Евро-2020

Турция - Италия: где и когда смотреть матч-открытие Евро-2020
Обновлено 10:27 Сегодня Телеграф Фото: Twitter mancity

В пятницу, 11 июня, матчем Турция - Италия стартует чемпионат Европы по футболу-2020. Игра состоится в Риме на стадионе "Олимпико", начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

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В прямом эфире в Украине матч-открытие Евро-2020 покажут телеканалы "Футбол 1/2" а также "Украина". Кроме того, за трансляцией матча в сети можно наблюдать на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовый онлайн, в котором оперативно будут добавлены видео голов и лучших моментов поединка.

За расписанием и календарем Евро-2020 можно следить у нас на сайте

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Испании пострадала от коронавируса накануне старта чемпионата Европы.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 351

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Сборная Италии, Футбол, Сборная Турции, Евро-2020.
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