Турция - Италия: где и когда смотреть матч-открытие Евро-2020

В пятницу, 11 июня, матчем Турция - Италия стартует чемпионат Европы по футболу-2020. Игра состоится в Риме на стадионе "Олимпико", начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч-открытие Евро-2020 покажут телеканалы "Футбол 1/2" а также "Украина". Кроме того, за трансляцией матча в сети можно наблюдать на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовый онлайн, в котором оперативно будут добавлены видео голов и лучших моментов поединка.

За расписанием и календарем Евро-2020 можно следить у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Испании пострадала от коронавируса накануне старта чемпионата Европы.