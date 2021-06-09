Пострадавшую от коронавируса сборную Испании пополнили ещё 11 футболистов

В сборную Испании, которая на данный момент больше других пострадала от коронавируса уже на этапе подготовки к Евро (6 июня заразился Серхио Бускетс, а сегодня - Диего Льоренте), довызвали 11 новых футболистов. Все они относятся к молодёжной команде и были в заявке на товарищеский матч против Литвы, который полностью провела именно вторая команда.

Ранее "Фурию Роху" пополнили другие шесть игроков, уже не относящиеся к молодёжке - Родриго Морено, Пабло Форнальс, Карлос Солер, Браис Мендес, Рауль Альбиоль и Кепа Аррисабалага. Сообщается, что столько экстренные действия происходят по причине страха за дальнейшее развитие эпидемии. На фоне этого после второго случая в сборной Испании приняли решение вакцинироваться.

"Телеграф" напоминает, что из-за коронавируса Евро-2020 пропустит голкипер соперника сборной Украины - Нидерландов.