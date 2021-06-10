Турция - Италия: букмекеры оценили шансы команд в матче-открытии Евро-2020

Сборные Турции и Италии откроют чемпионат Европы по футболу. Накануне букмекеры оценили шансы команд в матче-открытии.

По мнению специалистов, команда Италии является безоговорочным фаворитом встречи. На победу "Адзурри", которые будут играть дома, но в статусе гостевой команды, аналитики "Пари-Матч" предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,52. Успех турков оценивается в 8,50, а ничья - в 4,00. Букмекеры абсолютно не верят в проигрыш Италии и на такой исход предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,10.

Прогноз букмекеров на товарищеский матч Турция - Италия (данные за 10 июня):

Пари-Матч: (победа сборной Турции 8,50 - ничья 4,00 - победа команды Италии 1,52)

"Телеграф" напоминает, что матч первого тура группы А Турция - Италия состоится 11 июня в Риме на стадионе "Олимпико". Следить за игрой можно в прямом эфире.

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