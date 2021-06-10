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Уэльс - Швейцария: букмекеры не сулят "Драконам" ничего хорошего в матче Евро-2020

Уэльс - Швейцария: букмекеры не сулят "Драконам" ничего хорошего в матче Евро-2020
Обновлено 14:53 Сегодня Телеграф Фото: togetherstronger.cymru

В субботу, 12 июня, сборные Уэльса и Швейцарии проведут матч первого тура групповой стадии Евро-2020. Встреча квартета А состоится в Баку на "Олимпийском" стадионе. Накануне букмекеры оценили шансы команд.

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По мнению аналитиков Пари-Матч, сборная Уэльса является аутсайдером противостояния. На победу "Драконов" можно сделать ставку с коэффициентом 4,00, успех швейцарцев оценивается в 2,20, а ничья - в 3,10. Наиболее вероятным результатом поединка букмекеры считают минимальную победой "гостей" со счетом 0:1, а также ничью 0:0 -  коэффициенты 5,20 и 6,10 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч Уэльс - Швейцария  (данные за 10 июня):

  • Пари-Матч: (победа сборной Уэльса 4,00 - ничья 3,10 - победа команды Швейцарии 2,20)

"Телеграф" напоминает, что матч Уэльс - Швейцария начнется в 16:00 по киевскому времени. За игрой можно следить онлайн по ТВ и в сети.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Швейцарии, Футбол, Сборная Уэльса, Евро-2020.
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