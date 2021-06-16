Правда ли, что Роналду обвалил акции Coca-Cola на миллиарды долларов? Отвечаем

14 июня португальский футболист во время предматчевой пресс-конференции на чемпионате Европы отодвинул от себя бутылки с Coca-Cola, а акции компании потеряли в цене. Многие зарубежные издания поспешили связать эти два события, однако все оказалось немного банальней.

Theathletic сообщил, что на момент открытия рынка в Европе в понедельник, 14 июня, акции Coca Cola стоили $56,1 за штуку. Но к концу пресс-конференции Криштиану они упали до $55,2 . Произошло падение цены акций на 1,6 процента, что привело к потере компанией Coca-Cola около $ 4 млрд.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса развенчал миф о влиянии Роналду на такие потери Coca-Cola. Фурса поведал, что Роналду не наносил удар по капитализации Coca-Cola, а дело было в том, что 14 июня у "Кока-Колы" был день выплаты дивидендов, а падение акций компании фактически было плановым событием.

"Дело в том, что в этот же день, 14 июня, у Кока-Колы был день выплаты дивидендов. Соответственно, за день до этого в цену акций входила будущая выплата дивидендов. А уже 14-го июня бумага торговалась без них. Вот и все. В итоге чисто техническое событие. Рынок переставился после точки отсечения. Все, у кого акции на эту дату ждут платежа. Все прочие покупают акции уже без учета дивидендов. А у Кока-колы все хорошо. У Роналдe тоже. Так происходит всегда на рынке акций. Даже в Украине. Где да, есть акции. Немного но есть. И некоторые из них периодически платят дивиденды", - написал Фурса на своей страничке в Facebook.

"Телеграф" напоминает, что матч первого тура ЧЕ-2020 Венгрия - Португалия завершился победой гостей, а Роналду в этой игре побил сразу несколько рекордов, в частности, и достижение "Шевы".

С полным расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.