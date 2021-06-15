Роналду удивил своей реакцией на "Кока-Колу" перед матчем Евро-2020 (видео)

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не захотел оставаться в одном кадре с бутылками Coca-Cola.

На пресс-конференции перед матчем первого тура чемпионата Европы с Венгрией Роналду убрал от себя две бутылки газированного напитка, а затем призвал пить обычную воду.

Видео с пресс-конференции Роналду вмиг стало вирусным:

Do NOT put Coca Cola in front of Cristiano Ronaldo This is absolutely brilliant pic.twitter.com/bw9FYlTOI4 — Goal (@goal) June 15, 2021

Отметим, Роналду на протяжении своей карьеры не рекламировали ни Coca-Cola, ни Pepsi. Coca-Cola является официальным спонсором УЕФА и Евро-2020.

"Телеграф" напоминает, что матч Венгрия - Португалия состоится сегодня, 15 июня, в Будапеште. Игру можно будет посмотреть онлайн, а букмекеры назвали вероятный счет.

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