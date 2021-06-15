Скачать
Вторник, 15.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Нидерланды - Австрия: где и когда смотреть матч соперников Украины на Евро-2020
Нидерланды - Австрия: где и когда смотреть матч соперников Украины на Евро-2020
Прямо в "девятку": Месси исполнил идеальный штрафной на Кубке Америки (видео)
Прямо в "девятку": Месси исполнил идеальный штрафной на Кубке Америки (видео)
УЕФА открыл дело против австрийского футболиста: что натворил игрок на Евро-2020
УЕФА открыл дело против австрийского футболиста: что натворил игрок на Евро-2020
Дания - Бельгия: где и когда смотреть матч Евро-2020
Дания - Бельгия: где и когда смотреть матч Евро-2020

Роналду удивил своей реакцией на "Кока-Колу" перед матчем Евро-2020 (видео)

Роналду удивил своей реакцией на "Кока-Колу" перед матчем Евро-2020 (видео)
Обновлено 17:01 Сегодня Телеграф Фото: Twitter GlobeBangkok

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не захотел оставаться в одном кадре с бутылками Coca-Cola.

Венгрия - Португалия: онлайн трансляция матча Евро-2020

На пресс-конференции перед матчем первого тура чемпионата Европы с Венгрией Роналду убрал от себя две бутылки газированного напитка, а затем призвал пить обычную воду. 

Видео с пресс-конференции Роналду вмиг стало вирусным:

Отметим, Роналду на протяжении своей карьеры не рекламировали ни Coca-Cola, ни Pepsi. Coca-Cola является официальным спонсором УЕФА и Евро-2020.

"Телеграф" напоминает, что матч Венгрия - Португалия состоится сегодня, 15 июня, в Будапеште. Игру можно будет посмотреть онлайн, а букмекеры назвали вероятный счет.

С полным календарем и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться на специальном разделе нашего сайта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 207

Все по теме:

Сборная Португалии, Криштиану Роналду, Футбол, Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У Ярмоленко появился конкурент в борьбе за лучший гол на Евро-2020 (видео)
02 Российский комментатор поставил Ярмоленко в пример Дзюбе
03 Во Львове придумали еще одну акцию на матч России на Евро-2020
04 Финляндия - Россия: анонс матча Евро-2020
05 Испания не сумела пробить оборону Швеции на Евро-2020: видеообзор матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь