Роналду удивил своей реакцией на "Кока-Колу" перед матчем Евро-2020 (видео)

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не захотел оставаться в одном кадре с бутылками Coca-Cola.

На пресс-конференции перед матчем первого тура чемпионата Европы с Венгрией Роналду убрал от себя две бутылки газированного напитка, а затем призвал пить обычную воду.

Видео с пресс-конференции Роналду вмиг стало вирусным:

