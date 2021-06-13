Венгрия - Португалия: онлайн трансляция матча Евро-2020

В первом поединке группы F на Евро-2020 встретятся команды Венгрии и Португалии. Этот матч пройдёт в Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша. "Телеграф" в этой статье проведёт текстовую трансляцию поединка, куда оперативно будут добавлены голы и лучшие моменты встречи. Соперниками команд в квартете являются Франция и Германия.

Букмекеры считают фаворитом встречи сборную Португалии, в составе которой играет Криштиану Роналду. Смогут ли аутсайдеры квартеты навязать борьбу действующим чемпионам Европы - покажет лишь сама игра.

Венгрия -:- Португалия

(начало в 19:00)

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