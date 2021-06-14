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Испания не сумела пробить оборону Швеции на Евро-2020: видеообзор матча

Испания не сумела пробить оборону Швеции на Евро-2020: видеообзор матча
23:57 Пн, 14 Июнь 2021 Телеграф Фото: Twitter SeFutbol

В понедельник, 14 июня, сборная Испании в рамках матча первого тура группового раунда чемпионата Европы по футболу принимала команду Швеции. Встреча состоялась в Севилье на арене "Ла-Картуха" и завершилась со счетом 0:0.

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Испанцы традиционно взяли мяч под свой контроль, однако острых моментов создали всего несколько за весь матч. Шведы, в свою очередь, выбрали тактику второго номера и дожидались своего шанса в контратаке, и такие шансы были но Исаку и Бергу не хватило точности. У хозяев активничал Ольмо и Мората, не реализовавшие несколько шансов.

Испания 0:0 Швеция

Лучшие моменты 1-го тайма:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

Отметим Испания и Швеция выступают на ЧЕ-2020 в группе Е. В следующем туре испанцы сыграют с поляками, а шведы померяются силами со словаками, которые в первом туре добыли три очка.

Матчи Евро-2020 пройдут и завтра, 15 июня. С расписанием и результатами всех поединков ЧЕ-2020 можно ознакомиться у нас на сайте

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Испании, Сборная Швеции, Футбол, Евро-2020.
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