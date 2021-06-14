Скачать
Понедельник, 14.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Италия - Швейцария: прогноз букмекеров на матч Евро-2020
Италия - Швейцария: прогноз букмекеров на матч Евро-2020
У Поветкина хотят отсудить миллионы долларов
У Поветкина хотят отсудить миллионы долларов
Нидерланды - Украина: что происходило после матча Евро-2020 (видео)
Нидерланды - Украина: что происходило после матча Евро-2020 (видео)
"Слава Украине": российский комментатор похвалил Шевченко за лучший матч на Евро-2020
"Слава Украине": российский комментатор похвалил Шевченко за лучший матч на Евро-2020

Польша - Словакия 1:2: обзор матча Евро-2020

Польша - Словакия 1:2: обзор матча Евро-2020
21:11 Сегодня Телеграф Твиттер Opta

Вторым матчем понедельника, 14 июня, стало противостояние между сборными Польши и Словакии, которое прошло в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". Несмотря на формальный статус фаворита, которым владели номинальными хозяева поля, победу одержали словаки. 

Первым голом в игре отличился Роберт Мак, но мяч был записан как автогол Войцеха Щенсны. Отметим, что это первый вратарский автогол в истории Чемпионатов Европы (и самый быстрый автогол в истории Евро вообще, на 18-й минуте), а сам вратарь начинает катастрофично каждое континентальное первенство - то красная, то травма, то вот автогол. Это уже второй автогол на турнире - первый тоже в пассиве игрока "Ювентуса" - турка Мериха Демираля. 

В начале второго тайма счёт сравнял Кароль Линетти, но после красной Крыховька победный мяч словаков забил Милан Шкриньяр. Чуть позже сюда будет добавлен видеообзор поединка.

"Телеграф" напоминает, что во втором матче группы сегодня сыграют испанцы и шведы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 196

Все по теме:

Сборная Польши, Евро-2020, Сборная Словакии, Гжегож Крыховяк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина в одном шаге от печального достижения на Евро
02 Шевченко оценил первый матч команды на Евро-2020
03 Нидерланды - Украина: онлайн трансляция послематчевой пресс-конференции Шевченко
04 Нидерланды - Украина: назван лучший игрок матча Евро-2020
05 Украина и Нидерланды устроили голевой триллер на Евро-2020: видеообзор матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь