Польша - Словакия 1:2: обзор матча Евро-2020

Вторым матчем понедельника, 14 июня, стало противостояние между сборными Польши и Словакии, которое прошло в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". Несмотря на формальный статус фаворита, которым владели номинальными хозяева поля, победу одержали словаки.

Первым голом в игре отличился Роберт Мак, но мяч был записан как автогол Войцеха Щенсны. Отметим, что это первый вратарский автогол в истории Чемпионатов Европы (и самый быстрый автогол в истории Евро вообще, на 18-й минуте), а сам вратарь начинает катастрофично каждое континентальное первенство - то красная, то травма, то вот автогол. Это уже второй автогол на турнире - первый тоже в пассиве игрока "Ювентуса" - турка Мериха Демираля.

В начале второго тайма счёт сравнял Кароль Линетти, но после красной Крыховька победный мяч словаков забил Милан Шкриньяр. Чуть позже сюда будет добавлен видеообзор поединка.

"Телеграф" напоминает, что во втором матче группы сегодня сыграют испанцы и шведы.