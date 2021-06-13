Испания - Швеция: онлайн матча Евро-2020

В понедельник, 14 июня, сборная Испании в рамках матча первого тура группового раунда чемпионата Европы по футболу примет команду Швеции. Встреча пройдет в Севилье на арене "Ла-Картуха", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" в этой статье проведет прямую текстовую трансляцию игры. Здесь оперативно будут доступны видео голов.

Испания -:- Швеция

(начало - в 22:00)

Сборная Испании подходит ко встрече в статусе безоговорочного фаворита, однако сможет ли "Фурия Роха" расправиться со шведами в условиях коронавирусного кризиса в команде большой вопрос. Кроме того, шведы привезли на ЧЕ-2020 самый возрастной состав (средний возраст игроков - 29 лет и 65 дней, - прим. ред.), и опыт может дать результат.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру Испания - Швеция в прямом эфире в Украине.

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