Испания - Швеция: букмекеры определили однозначного фаворита матча

В понедельник, 14 июня, сборные Испании и Швеции закроют программу игрового дня на чемпионате Европы-2020. Встреча между командами состоится в Севилье на стадионе "Ла-Картуха", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. Накануне букмекеры определили фаворита поединка.

Хозяева матча являются безоговорочными фаворитами поединка, на победу которых можно сделать ставку с коэффициентом 1,45. Успех гостей крайне маловероятен - 9,50, ничья котируется коэффициентом 4,50. Cамым вероятным исходом встречи букмекеры считают победу "Фурии Роха" со счетом 1:0 или 2:0 - коэффициенты 5,50 и 5,90 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч Испания - Швеция (данные за 12 июня):

Пари-Матч: (победа сборной Испании 1,45 - ничья 4,30 - победа команды Швеции 9,50)

Фаворит: ( 1,44 - 4,50 - 9.00)

William Hill: (1,44 - 4,20 - 8,50)

Отметим, Швеция и Испания выступают на чемпионате Европы в квартете Е вместе с командами Словакии и Польши. С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

"Телеграф" напоминает, что сборная Испании серьезно потрепана эпидемией коронавируса.