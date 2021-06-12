Испания - Швеция: где и когда смотреть матч Евро-2020

В понедельник, 14 июня, сборная Испании в рамках матча первого тура чемпионата Европы по футболу примет команду Швеции. Встреча состоится в Севилье на стадионе "Ла-Картуха", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч Испания - Швеция покажут телеканалы "Футбол 1" и "Украина". Кроме того, за игрой можно будет наблюдать с помощью сервисов oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет прямую текстовую трансляцию, в ходе которой у нас на сайте будут оперативно доступны видео лучших моментов игры.

Ранее "Телеграф" сообщал о котировках букмекеров на матч Испания - Швеция. К слову, команды выступают в квартете Е вместе со сборными Польши и Словакии, которые также сыграют 14 июня. С расписание и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться в специальном разделе нашего сайта.

Отметим, в сборной Испании сейчас нелучшая ситуация в связи со вспышкой коронавируса в команде.