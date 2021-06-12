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Польша - Словакия: прямая трансляция матча Евро-2020

Польша - Словакия: прямая трансляция матча Евро-2020
18:58 Сегодня Телеграф besthqwallpapers.com

Первый матч группы E на Евро-2020 - это противостояние сборных Польши и Словакии, которое пройдёт на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Матч состоится в понедельник, 14 июня, и начнётся в 19:00. "Телеграф" в этой статье проведёт текстовую трансляцию поединка, где покажет все яркие моменты и голы.  

                                                       Польша -:- Словакия

                                                           (начало в 19:00)  

Букмекеры считают фаворитами встречи Роберта Левандовски и компанию. Однако Словакия в первую очередь сильна не индивидуальностями, а командной игрой, и поэтому вполне может удивить подопечных Паулу Соузу.

"Телеграф" напоминает, где и когда смотреть матч между поляками и словаками.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Сборная Польши, Роберт Левандовски, Евро-2020, Сборная Словакии.
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