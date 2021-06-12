Польша - Словакия: прогноз букмекеров на матч Евро-2020

В понедельник, 14 июня, сборные Польши и Словакии померятся силами в матче Евро-2020. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на одноименной арене. Накануне букмекеры оценили шансы команд.

По мнению специалистов, сборная Польши является безоговорочным фаворитом противостояния. На победу "Бело-красных" можно сделать ставку с коэффициентом 1,83, успех номинальных гостей оценивается в 5,60, а ничья - в 3,35. Букмекеры называют счет 1:0 самым вероятным исходом поединка - коэффициент 5,20.

Прогноз букмекеров на матч Польша - Словакия (данные за 12 июня):

Пари-Матч: (победа сборной Польши 1,83 - ничья 3,30 - победа команды Словакии 5,60)

Фаворит: ( 1,87 - 3,35 - 5.10)

William Hill: (1,83 - 3,20 - 5,50)

Отметим, Польша и Словакия выступают на Евро-2020 в квартете Е вместе с командами Швеции и Испании. С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами матчей чемпионата Европы-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.