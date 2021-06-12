Польша - Словакия: где и когда смотреть матч Евро-2020

В понедельник, 14 июня, сборная Польши сыграет с командой Словакии на чемпионате Европы-2020. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на одноименной арене, начало поединка - в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч Шотландия - Чехия покажет телеканал "Футбол 1". В сети онлайн-трансляция поединка будет доступна на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет прямую текстовую трансляцию встречи, в ходе которой оперативно будут добавлены видео голов и лучших моментов.

Отметим, Польша и Словакия на ЧЕ-2020 выступают в квартете Е вместе с командами Испании и Швеции, которые свой матч первого тура групповой стадии начнут на три часа позже. Отметим, в стане "Фурии Роха" зафиксированы большие проблемы с коронавирусом перед стартом на Евро.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.