Польша - Словакия: чего ожидать от матча сборной рекордсмена Левандовски?

Группа Е стартует на Евро-2020 с матча Польша - Словакия, который состоится 14 июня в 19:00 на "Газпром Арене". Также в этом квартете сыграют Испания и Швеция.

Главная звезда команды Паулу Соузы - Роберт Левандовски. Рекордсмен Бундеслиги, побивший рекорд Герда Мюллера по количеству голов за сезон (41, и это при травме по ходу) - этого для характеристики форварда "Баварии" достаточно. Прекрасный сезон в "Наполи" также провёл Пётр Зелиньски, которого Руслан Малиновский считает лучшим игроком Серии А. Отсутствие форварда марсельского "Олимпика" Аркадиуша, конечно, плюсом назвать сложно, но и трагедией тоже.

Словакия берёт своё ветеранами. В защите лицо номер 1 - Мартин Шкриньяр, в атаке - Марек Гамшик. Интересному вингеру Роберту Маку, в принципе, уже тоже 30. Будем откровенны, у команды Штефана Тарковича сейчас нет ярких звёзд, и её главная сила - в командной игре.

Фаворит матча по мнению букмекеров - команда Левандовски.

Прогноз автора: 2:0.

"Телеграф" напоминает, что в стартовом матче Чемпионата Европы Италия разгромила Турцию.