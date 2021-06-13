Венгрия - Португалия: букмекеры назвали вероятный счет в матче Евро-2020

Во вторник, 15 июня, сборные Венгрии и Португалии первыми из группы F сыграют на Евро-2020. Встреча состоится в Будапеште на "Пушкаш Арене". Накануне букмекеры оценили шансы команд.

По мнению специалистов, португальцы являются безоговорочными фаворитами встречи, на победу которых можно сделать ставку с коэффициентом 1,48, успех хозяев маловероятен - 8,20, а ничья котируется коэффициентом 4,40. Аналитики Пари-Матч считают, что игра завершится со счетом 0:1 или 0:2 - коэффициенты 5,70 и 6,10 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч Венгрия - Португалия (данные за 13 июня):

Пари-Матч: (победа сборной Венгрии 8,20 - ничья 4,40 - победа команды Португалии 1,48)

Фаворит: ( 8,00 - 4,40 - 1.48)

William Hill: (8,00 - 4,20 - 1,44)

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть матч Венгрия - Португалия.

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