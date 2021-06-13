Венгрия - Португалия: где и когда смотреть матч Евро-2020

Во вторник, 15 июня, сборная Венгрии в рамках матча первого тура группового раунда чемпионата Европы по футболу примет команду Португалии. Встреча пройдет на "Пушкаш Арене" в Будапеште и начнется в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч Венгрия - Португалия покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, live-трансляция игры будет доступна в сети на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет прямую текстовую трансляцию встречи, в ходе которой у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов и лучших моментов.

Отметим, Португалия и Венгрия на Евро-2020 выступают в "группе смерти" вместе с командами Франции и Германии, которые свой матч ЧЕ начнут на три часа позже.

С расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.