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Венгрия - Португалия: где и когда смотреть матч Евро-2020

Венгрия - Португалия: где и когда смотреть матч Евро-2020
Обновлено 17:14 Сегодня Телеграф Фото: Twitter selecaoportugal

Во вторник, 15 июня, сборная Венгрии в рамках матча первого тура группового раунда чемпионата Европы по футболу примет команду Португалии. Встреча пройдет на "Пушкаш Арене" в Будапеште и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Венгрия - Португалия: онлайн трансляция матча Евро-2020

В прямом эфире в Украине матч Венгрия - Португалия покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, live-трансляция игры будет доступна в сети на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет прямую текстовую трансляцию встречи, в ходе которой у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов и лучших моментов.

Отметим, Португалия и Венгрия на Евро-2020 выступают в "группе смерти" вместе с командами Франции и Германии, которые свой матч ЧЕ начнут на три часа позже.

С расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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