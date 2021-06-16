Скачать
Среда, 16.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Сразу два защитника сборной Украины заинтересовали "Наполи"
Сразу два защитника сборной Украины заинтересовали "Наполи"
Футболист укусил соперника во время матча Евро-2020 (видео)
Футболист укусил соперника во время матча Евро-2020 (видео)
Обидчик Ломаченко заразился коронавирусом перед защитой титулов
Обидчик Ломаченко заразился коронавирусом перед защитой титулов
Погба повторил выходку Роналду на Евро-2020 (видео)
Погба повторил выходку Роналду на Евро-2020 (видео)

Рекорд Шевченко на Евро пал

Рекорд Шевченко на Евро пал
Обновлено 11:31 Сегодня Телеграф Фото: Twitter selecaoportugal

Португальский футболист Криштиану Роналду в матче первого тура чемпионата Европы с Венгрией внес свое имя в историю футбола, побив сразу несколько рекордов. В частности, КриРо умудрился переплюнуть и бомбардирское достижение украинца Андрея Шевченко.

Роналду удивил своей реакцией на "Кока-Колу" перед матчем Евро-2020 (видео)

Забив два гола в ворота Венгрии, Роналду не только оформил дубль, но и стал самым возрастным автором двух голов в матче чемпионата Европы. На момент достижения Криштиану исполнилось 36 лет и 103 дней. Примечательно, что предыдущим автором рекорда был Андрей Шевченко, который на Евро-2012 дважды поражал ворота Швеции в возрасте 35 лет и 256 дней.

"Телеграф" напоминает, что матч Венгрия - Португалия завершился разгромной победой гостей со счетом 0:3. Роналду в этом матче побил еще одно примечательное достижение.

С полным расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 270

Все по теме:

Андрей Шевченко, Криштиану Роналду, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Роналду побил бомбардирский рекорд Платини на Евро (видео)
02 Футболист укусил соперника во время матча Евро-2020 (видео)
03 Португалия дожала Венгрию на Евро-2020: видеообзор феерии Роналду
04 Официально: стало известно, кто сыграет в чемпионате Украины 2021/22
05 Роналду установил историческое достижение на Евро
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь