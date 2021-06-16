Рекорд Шевченко на Евро пал

Португальский футболист Криштиану Роналду в матче первого тура чемпионата Европы с Венгрией внес свое имя в историю футбола, побив сразу несколько рекордов. В частности, КриРо умудрился переплюнуть и бомбардирское достижение украинца Андрея Шевченко.

Забив два гола в ворота Венгрии, Роналду не только оформил дубль, но и стал самым возрастным автором двух голов в матче чемпионата Европы. На момент достижения Криштиану исполнилось 36 лет и 103 дней. Примечательно, что предыдущим автором рекорда был Андрей Шевченко, который на Евро-2012 дважды поражал ворота Швеции в возрасте 35 лет и 256 дней.

"Телеграф" напоминает, что матч Венгрия - Португалия завершился разгромной победой гостей со счетом 0:3. Роналду в этом матче побил еще одно примечательное достижение.

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