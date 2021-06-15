Роналду установил историческое достижение на Евро

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на поле с первых минут в матче первого тура чемпионата Европы со сборной Венгрии, установив невероятное достижение на Евро.

Таким образом, португалец стал первым футболистом в истории, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы. Отметим, свой путь на Евро Криштиану начал еще в 2004 году и с тех пор не пропускает Евро. В 2016 году Роналду привел свою команду к победе на ЧЕ. Отметим, КриРо на этом чемпионате Европы может побить еще одно достижение и стать лучшим бомбардиром в истории финальных турниров Евро, но для этого ему необходимо отличиться голом. Сейчас у португальца 9 забитых мячей. как и у Мишеля Платини.

Напомним, Португалия выступает на Евро в квартете F вместе с командами Венгрии, Германии и Франции.

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