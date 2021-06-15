Португалия дожала Венгрию на Евро-2020: видеообзор феерии Роналду

Во вторник, 15 июня, сборная Венгрии в рамках матча первого тура чемпионата Европы принимала команду Португалии. Встреча проходила в Будапеште на "Пушкаш Арене" и завершилась со счетом 0:3 в пользу португальцев.

Португальцы владели ощутимым преимуществом и создали несколько убойных моментов, но в первом тайме Роналду и Ко не хватало точности, а КриРо и вовсе умудрился промазать по воротам с линии вратарской. Венгры также огрызались и даже забили мяч в сетку ворот португальцев, но гол справедливо не был засчитан из-за офсайда. Под занавес поединка португальцы таки добились победы. Победный гол на счету защитника Рафаэла Геррейру, а затем дубль оформил Криштиану Роналду.

К слову, Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Евро (11 мячей).

Венгрия 0:3 Португалия

Голы: Геррейру 84', Роналду 87' (с пенальти), 90+2'

Сборные Венгрии и Португалии выступают на Евро-2020 в квартете F вместе с командами Германии и Франции, которые сыграют также 15 июня. В следующем туре венгры померятся силами с французами, а португальцы проведут поединок с немцами. Обе игры состоятся 19 июня. С полным расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Роналду покорилось уникальное достижение в матче с Венгрией.