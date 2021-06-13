Франция - Германия: онлайн трансляция суперматча Евро-2020

Однозначно центральным поединком первого тура, а то и всего группового этапа Евро-2020 можно назвать встречу Франции и Германии. Она пройдёт в Мюнхене, а её начало запланировано на 22:00 вторника, 15 июня. "Телеграф" в этой статье проводит текстовую трансляцию поединка, куда оперативно добавляются голы и лучшие моменты встречи.

Франция -:- Германия (начало - в 22:00)

Фаворитом встречи являются французы. Сможет ли Йоахим Лёв эффектно грохнуть дверьми и выиграть первое для себя Евро перед уходом с "Бундестим" - покажет именно этот турнир.

"Телеграф" напоминает, что соперниками команд в квартете являются венгры и португальцы.