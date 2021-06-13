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Франция - Германия: онлайн трансляция суперматча Евро-2020

Франция - Германия: онлайн трансляция суперматча Евро-2020
16:53 Сегодня Телеграф UEFA

Однозначно центральным поединком первого тура, а то и всего группового этапа Евро-2020 можно назвать встречу Франции и Германии. Она пройдёт в Мюнхене, а её начало запланировано на 22:00 вторника, 15 июня. "Телеграф" в этой статье проводит текстовую трансляцию поединка, куда оперативно добавляются голы и лучшие моменты встречи.  

                                              Франция -:- Германия

                                                 (начало - в 22:00

Фаворитом встречи являются французы. Сможет ли Йоахим Лёв эффектно грохнуть дверьми и выиграть первое для себя Евро перед уходом с "Бундестим" - покажет именно этот турнир. 

"Телеграф" напоминает, что соперниками команд в квартете являются венгры и португальцы.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Франции, Дидье Дешам, Сборная Германии, Йоахим Лев, Евро-2020.
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