Футболист укусил соперника во время матча Евро-2020 (видео)

Во время центрального матча первого тура чемпионата Европы-2020 Франция - Германия случился странный инцидент.

Немецкий защитник Антонио Рюдигер в борьбе с французом Полем Погба укусил соперника за спину. Момент укуса попал в трансляцию, а вот судья проглядел эпизод.

Видео укуса доступно в сети:

После первого тайма Германия уступает Франции со счетом 1:0. Единственный гол на счету Матса Хуммельса, который на 20-й минуте поединка забил автогол.

Примечательно, что именно Рюдигер "cломал" лидера сборной Бельгии Кевина Де Брейне в финале Лиги чемпионов Манчестер Сити - "Челси".

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