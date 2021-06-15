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Футболист укусил соперника во время матча Евро-2020 (видео)

Футболист укусил соперника во время матча Евро-2020 (видео)
Обновлено 23:07 Сегодня Телеграф Фото: Twitter pnagpal7

Во время центрального матча первого тура чемпионата Европы-2020 Франция - Германия случился странный инцидент.

Франция - Германия: онлайн-трансляция суперматча Евро-2020

Немецкий защитник Антонио Рюдигер в борьбе с французом Полем Погба укусил соперника за спину. Момент укуса попал в трансляцию, а вот судья проглядел эпизод.

Видео укуса доступно в сети:

После первого тайма Германия уступает Франции со счетом 1:0. Единственный гол на счету Матса Хуммельса, который на 20-й минуте поединка забил автогол.

Примечательно, что именно Рюдигер "cломал" лидера сборной Бельгии Кевина Де Брейне в финале Лиги чемпионов Манчестер Сити - "Челси".

С полным расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 237

Все по теме:

Сборная Франции, Сборная Германии, Футбол, Евро-2020.
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