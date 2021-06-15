Футболист укусил соперника во время матча Евро-2020 (видео)

Во время центрального матча первого тура чемпионата Европы-2020 Франция - Германия случился странный инцидент.
Немецкий защитник Антонио Рюдигер в борьбе с французом Полем Погба укусил соперника за спину. Момент укуса попал в трансляцию, а вот судья проглядел эпизод.
Видео укуса доступно в сети:
Did Rudiger bite Pogba? pic.twitter.com/XloLxXHC8X
— GC (@VaIverdeSZN) June 15, 2021
İlk yarıda Rüdiger ile Pogba arasında yaşanan 'ilginç' anlar.
Pogba çok sinirli. #FRA #GER #EURO2020 pic.twitter.com/98LKdwzBjg
— Wenger'in Montu #EURO2020 (@wengerinmontu) June 15, 2021
После первого тайма Германия уступает Франции со счетом 1:0. Единственный гол на счету Матса Хуммельса, который на 20-й минуте поединка забил автогол.
Примечательно, что именно Рюдигер "cломал" лидера сборной Бельгии Кевина Де Брейне в финале Лиги чемпионов Манчестер Сити - "Челси".
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