Скачать
Суббота, 12.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Непобедимый украинский боец Амосов стал чемпионом Bellator (видео)
Непобедимый украинский боец Амосов стал чемпионом Bellator (видео)
Шевченко заставил футболистов сборной Украины играть руками (видео)
Шевченко заставил футболистов сборной Украины играть руками (видео)
Нидерланды - Украина: онлайн матча Евро-2020
Нидерланды - Украина: онлайн матча Евро-2020
"Да хоть помоги мне": украинские футболисты загоняли Шевченко на тренировке сборной (видео)
"Да хоть помоги мне": украинские футболисты загоняли Шевченко на тренировке сборной (видео)

Франция - Германия: анонс суперматча на Евро-2020

Франция - Германия: анонс суперматча на Евро-2020
Обновлено 15:07 Сегодня Телеграф UEFA

Первый же тур Евро-2020 подарил нам топовое противостояние не только европейского, но и мирового футбола. Пройдёт оно в Мюнхене 15 июня, и начнётся в 22:00 по киевскому времени. 

Французы считаются главными фаворитами турнира. Её главный мозговой центр - это Нголо Канте, который провёл просто фантастический сезон в "Челси", влюбив в себя ещё сильнее едва ли не весь мир. Есть в распоряжении Дидье Дешама и Карим Бензема, который спустя годы наказания вернулся в сборную сборную. Да, с ходу получил небольшую травму, но уже очень скоро вернётся в строй.  

Йоахим Лёв перед своим уходом со сборной вернул в её расположение Матса Хуммельса и Томаса Мюллера. Думаем, что вернул бы и Джерома Боатенга, но он, извините, уже не тянет. Можем сказать, что выиграть перед уходом европейское первенство - это основная мотивация многолетнего наставника "Бундестим". Ведь если Мундиаль ему раз покорился, то континентальное первенство - нет. Максимум финал.  

Небольшой фаворит матча по мнению букмекеров - сборная Франции. 

Прогноз автора: осторожная битва фаворитов группы и турнира, которая завершится со счётом 1:1. 

"Телеграф" напоминает, что в первом матче группы F сойдутся сборные Венгрии и Португалии

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 202

Все по теме:

Сборная Франции, Сборная Германии, Евро-2020, Матс Хуммельс, Томас Мюллер, Карим Бензема, Н'Голо Канте.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стали известны результаты переговоров УАФ с УЕФА по форме сборной Украины
02 Впервые в истории Евро стартовый мяч забили с помощью автогола (видео)
03 "Да хоть помоги мне": украинские футболисты загоняли Шевченко на тренировке сборной (видео)
04 Луческу оценил шансы сборной Украины на Евро-2020
05 Италия разгромила Турцию на старте Евро-2020 (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь