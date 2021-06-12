Франция - Германия: анонс суперматча на Евро-2020

Первый же тур Евро-2020 подарил нам топовое противостояние не только европейского, но и мирового футбола. Пройдёт оно в Мюнхене 15 июня, и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

Французы считаются главными фаворитами турнира. Её главный мозговой центр - это Нголо Канте, который провёл просто фантастический сезон в "Челси", влюбив в себя ещё сильнее едва ли не весь мир. Есть в распоряжении Дидье Дешама и Карим Бензема, который спустя годы наказания вернулся в сборную сборную. Да, с ходу получил небольшую травму, но уже очень скоро вернётся в строй.

Йоахим Лёв перед своим уходом со сборной вернул в её расположение Матса Хуммельса и Томаса Мюллера. Думаем, что вернул бы и Джерома Боатенга, но он, извините, уже не тянет. Можем сказать, что выиграть перед уходом европейское первенство - это основная мотивация многолетнего наставника "Бундестим". Ведь если Мундиаль ему раз покорился, то континентальное первенство - нет. Максимум финал.

Небольшой фаворит матча по мнению букмекеров - сборная Франции.

Прогноз автора: осторожная битва фаворитов группы и турнира, которая завершится со счётом 1:1.

"Телеграф" напоминает, что в первом матче группы F сойдутся сборные Венгрии и Португалии.