Карим Бензема получил травму после возвращения в сборную Франции

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема, который долгое время не вызывался в сборную Франции по причине скандала с Матьё Вальбуэна, получил травму в матче против Болгарии (3:0) и досрочно покинул поле. В концовке первого тайма при счёте 1:0 его заменил Оливье Жиру, который позже оформил дубль.

Степень травмы сейчас неизвестна, и поэтому пока нельзя точно сказать, примет ли форвард участие в поединках против сборных Германии, Венгрии и Португалии на Евро-2020. Игра против немцев состоится уже 15 июня в Мюнхене.

"Телеграф" напоминает, что по причине травмы Чемпионат Европы пропустит полузащитник сборной Нидерландов Донни ван де Бек. Уже 13 июня матчем против "оранжевых" на турнире стартует национальная сборная Украины.