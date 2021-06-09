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Карим Бензема получил травму после возвращения в сборную Франции

Карим Бензема получил травму после возвращения в сборную Франции
09:57 Сегодня Телеграф ESPN Goal

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема, который долгое время не вызывался в сборную Франции по причине скандала с Матьё Вальбуэна, получил травму в матче против Болгарии (3:0) и досрочно покинул поле. В концовке первого тайма при счёте 1:0 его заменил Оливье Жиру, который позже оформил дубль. 

Степень травмы сейчас неизвестна, и поэтому пока нельзя точно сказать, примет ли форвард участие в поединках против сборных Германии, Венгрии и Португалии на Евро-2020. Игра против немцев состоится уже 15 июня в Мюнхене. 

"Телеграф" напоминает, что по причине травмы Чемпионат Европы пропустит полузащитник сборной Нидерландов Донни ван де Бек. Уже 13 июня матчем против "оранжевых" на турнире стартует национальная сборная Украины.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Франции, Евро-2020, Оливье Жиру, Товарищеские матчи, Карим Бензема.
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