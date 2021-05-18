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Бензема вернут в сборную Франции ради Евро-2020

Бензема вернут в сборную Франции ради Евро-2020
Обновлено 14:41 Сегодня Телеграф Фото: Instagram karimbenzema

Нападающий "Реала" Карим Бензема может вернуться в сборную Франции. Об этом сообщает leparisien.

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Футболист с 2015 года не играл за "Трехцветных" из-за секс-скандала с партнером по команде Матье Вальбуэна. В итоге Федерация футбола Франции отказалась брать игрока в сборную, однако спустя шесть лет ситуация поменялась. Видимо, главному тренеру национальной команды Дидье Дешаму необходим качественный форвард в пару к Килиану Мбаппе.

По информации источника, Бензема попадет не только в расширенный состав сборной Франции перед Евро-2020, но и на сам турнир.

В текущем сезоне 33-летний Карим провел 45 матчей на клубном уровне, забив 29 голов и отдав 8 ассистов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Реал" Бензема может быть исключен из Лиги чемпионов.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Франции, ФК Реал, Футбол, Карим Бензема.
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