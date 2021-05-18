Бензема вернут в сборную Франции ради Евро-2020

Нападающий "Реала" Карим Бензема может вернуться в сборную Франции. Об этом сообщает leparisien.

Футболист с 2015 года не играл за "Трехцветных" из-за секс-скандала с партнером по команде Матье Вальбуэна. В итоге Федерация футбола Франции отказалась брать игрока в сборную, однако спустя шесть лет ситуация поменялась. Видимо, главному тренеру национальной команды Дидье Дешаму необходим качественный форвард в пару к Килиану Мбаппе.

По информации источника, Бензема попадет не только в расширенный состав сборной Франции перед Евро-2020, но и на сам турнир.

В текущем сезоне 33-летний Карим провел 45 матчей на клубном уровне, забив 29 голов и отдав 8 ассистов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Реал" Бензема может быть исключен из Лиги чемпионов.