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УЕФА начал копать под "Реал", "Барселону" и "Ювентус"

УЕФА начал копать под "Реал", "Барселону" и "Ювентус"
Обновлено 17:58 Сегодня Телеграф Фото: Instagram uefa_official

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование касательно трех клубов, которые до сих пор не вышли из Суперлиги. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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По информации источника, 12 мая были назначены специальные инспекторы УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам, которые проведут дисциплинарное расследование касательно "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса". Инспектор изучит потенциальное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА этими клубами в связи с так называемый проектом  "Суперлига".

 Больше информации по этому поводу будет предоставлено позднее.

"Телеграф" напоминает, что в ночь на 19 апреля 2021 года 12 топ-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. Под давлением УЕФА и общественности данный проект был приостановлен, а команды массово начали покидать турнир. В итоге официально пока не вышли из Суперлиги три клуба, которым даже грозят баном на еврокубки.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

УЕФА, ФК Реал, ФК Барселона, ФК Ювентус, Футбол, Футбольная Суперлига.
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