УЕФА начал копать под "Реал", "Барселону" и "Ювентус"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование касательно трех клубов, которые до сих пор не вышли из Суперлиги. Об этом сообщает официальный сайт организации.

По информации источника, 12 мая были назначены специальные инспекторы УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам, которые проведут дисциплинарное расследование касательно "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса". Инспектор изучит потенциальное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА этими клубами в связи с так называемый проектом "Суперлига".

Больше информации по этому поводу будет предоставлено позднее.

"Телеграф" напоминает, что в ночь на 19 апреля 2021 года 12 топ-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. Под давлением УЕФА и общественности данный проект был приостановлен, а команды массово начали покидать турнир. В итоге официально пока не вышли из Суперлиги три клуба, которым даже грозят баном на еврокубки.