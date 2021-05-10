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"Ювентусу" поставили ультиматум: клубу грозит исключение из Серии А

"Ювентусу" поставили ультиматум: клубу грозит исключение из Серии А
Обновлено 18:19 Сегодня Телеграф Фото: Instagram juventus

Глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что "Ювентус" будет исключен из Серии А, если официально не покинет Суперлигу. При этом Гравина осознает, что это станет серьезным ударом для болельщиков клуба.

"Реал" и "Ювентус" могут исключить из Лиги чемпионов

"Правила понятны. Если "Ювентус" по-прежнему будет входить в Европейскую Суперлигу в момент старта следующего сезона, то клуб не сможет участвовать в Серии А", - цитирует Гравину skysports.

"Телеграф" напоминает, что в Суперлигу изначально входили 12 клубов, в частности, итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус". Однако под давлением общественности проект приостановили, а клубы-основатели массово начали объявлять о своем уходе из турнира. На данный момент официально не объявили о выходе из организации три клуба: "Реал", "Барселона" и "Юве". 

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ювентус" умудрился дома проиграть "Милану", и теперь боссы туринцев раздумывают о смене тренера по ходу сезона.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Суперлига, ФК Ювентус, Серия А, Футбол.
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