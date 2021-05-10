"Ювентус" уволит Пирло: кто станет новым тренером Роналду

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло вскоре будет уволен с поста главного тренера туринской команды. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, руководство "Старой Синьоры" не довольно текущем положением дел и рассматривает возможность увольнения Пирло либо посреди сезона, либо после его окончания. Не исключено, что работать с командой уже в ближайшем матче с "Сассуоло" (12 мая) будет помощник Пирло Игор Тудор.

"Телеграф" напоминает, что в последнем матче Серии А "Ювентус" дома крупно проиграл "Милану". В итоге туринский суперклуб опустился в зону Лиги Европы, что явно не соответствует амбициям команды.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ювентус" могут исключить из еврокубков за участие в проекте "Суперлига".