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"Ювентус" уволит Пирло: кто станет новым тренером Роналду

"Ювентус" уволит Пирло: кто станет новым тренером Роналду
Обновлено 16:13 Сегодня Телеграф Фото: Instagram juventus

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло вскоре будет уволен с поста главного тренера туринской команды. Об этом сообщает Football Italia.

Роналду испугался мяча, стоя в "стенке" (видео)

По информации источника, руководство "Старой Синьоры" не довольно текущем положением дел и рассматривает возможность увольнения Пирло либо посреди сезона, либо после его окончания. Не исключено, что работать с командой уже в ближайшем матче с "Сассуоло" (12 мая) будет помощник Пирло Игор Тудор.

"Телеграф" напоминает, что в последнем матче Серии А "Ювентус" дома крупно проиграл "Милану". В итоге туринский суперклуб опустился в зону Лиги Европы, что явно не соответствует амбициям команды. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ювентус" могут исключить из еврокубков за участие в проекте "Суперлига".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Андреа Пирло, ФК Ювентус, Серия А, Футбол.
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