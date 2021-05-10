"Милан" отправил "Ювентус" в зону Лиги Европы (видео)

В воскресенье, 9 мая, "Ювентус" в рамках центрального матча 35-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимал "Милан". Встреча, проходившая в Турине на стадионе "Альянц Стадиум", завершилась разгромной победой гостей со счетом 0:3.

Победу "Россонери" принесли точные выстрелы Браими Диаса, Анте Ребича и Фикайо Томори.

Этот результат отправил "Ювентус" (5-е место, 69 очков) в зону Лиги Европы, "Милан" (72 очка) - третий. В следующем туре "Старая Синьора" сыграет на выезде с "Сассуоло" (12.05.2021), а "Россонери" проведет выездной поединок с "Торино" (12.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" заинтересовалось вратарем "Ювентуса".