"Реал" и "Ювентус" могут исключить из Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" и туринский "Ювентус" всерьез рассердили чиновников из УЕФА. Об этом сообщает AS.

По информации источника, испанский и итальянский суперклубы не отреклись от идеи Суперлиги и могут за это поплатиться баном в Лиге чемпионов. Сообщается, что некоторые боссы в УЕФА хотят наказать "Реал" и "Ювентус" исключением из главного еврокубка на один сезон (следующий, - прим. ред.). Не все согласны с такой жесткой позицией, а окончательное решение о санкциях к клубам Суперлиги станет известно на заседании организации, которое состоится 23 апреля.

"Телеграф" напоминает, что 19 апреля 12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги. Председателем нового еврокубка стал президент "Реала" Флорентино Перес, а его помощником глава "Ювентуса" Андреа Аньелли. Под давлением общественности, властей и УЕФА проект Суперлига был приостановлен, а клубы массово начали покидать турнир. Только "Реал" и "Ювентус" до сих пор верны идеи супертурнира.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько могли заработать клубы Суперлиги за участие в еврокубке.