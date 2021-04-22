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"Реал" и "Ювентус" могут исключить из Лиги чемпионов

"Реал" и "Ювентус" могут исключить из Лиги чемпионов
Обновлено 18:41 Сегодня Телеграф Фото: Twitter realmadrid

Мадридский "Реал" и туринский "Ювентус" всерьез рассердили чиновников из УЕФА. Об этом сообщает AS.

Стала известна официальная позиция "Баварии" по Суперлиге

По информации источника, испанский и итальянский суперклубы не отреклись от идеи Суперлиги и могут за это поплатиться баном в Лиге чемпионов. Сообщается, что некоторые боссы в УЕФА хотят наказать "Реал" и "Ювентус" исключением из главного еврокубка на один сезон (следующий, - прим. ред.). Не все согласны с такой жесткой позицией, а  окончательное решение о санкциях к клубам Суперлиги станет известно на заседании организации, которое состоится 23 апреля.

"Телеграф" напоминает, что 19 апреля 12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги. Председателем нового еврокубка стал президент "Реала" Флорентино Перес, а его помощником глава "Ювентуса" Андреа Аньелли. Под давлением общественности, властей и УЕФА проект Суперлига был приостановлен, а клубы массово начали покидать  турнир. Только "Реал" и "Ювентус" до сих пор верны идеи супертурнира.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько могли заработать клубы Суперлиги за участие в еврокубке.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Реал, Лига Чемпионов, ФК Ювентус, Футбол, Футбольная Суперлига.
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