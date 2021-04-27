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"Динамо" готовит трансферную бомбу

"Динамо" готовит трансферную бомбу
Обновлено 15:27 Сегодня Телеграф Фото: Instagram gianluigibuffon

Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может оказаться в киевском "Динамо". Об этом сообщает tuttosport.

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По информации источника, 43-летний страж ворот пока не определился со своим будущим, а уже ряд европейских команд выстроились за ним в очередь. После финала Кубка Италии-2021, который состоится 19 мая, голкипер примет одно из трех решений: завершит карьеру, останется в "Юве" еще на сезон или перейдет в другую команду. Сообщается, что в услугах возрастного стража ворот заинтересованы киевское "Динамо", греческий "Олимпиакос" , "Айнтрахт Франкфурт" , "португальский "Спортинг" и турецкий "Галатасарай".

В текущем сезоне Буффон провел 12 матчей, в которых пропустил семь голов, а в шести играх итальянец отстоял на ноль.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ювентус" может остаться без Лиги чемпионов за свою значимую роль в создании Суперлиги.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Джанлуиджи Буффон, ФК Ювентус, Серия А, Футбол.
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