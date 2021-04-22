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Роналду испугался мяча, стоя в "стенке" (видео)

Роналду испугался мяча, стоя в "стенке" (видео)
Обновлено 12:39 Сегодня Телеграф Фото: Twitter tancredipalmeri

В матче 32-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 "Ювентус" принимал "Парму". Встреча, проходившая в Турине на стадионе "Ювентус", завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Гости забил гол после нерешительных действий Криштиану Роналду.

Малиновский забил победный гол в ворота "Ювентуса" (видео)

На 25-й минуте встречи уругвайский полузащитник "Пармы" Гастон Бругман прямым ударом со штрафного поразил ворота "Юве". На это туринцы ответили тремя точными выстрелами от Маттейса де Лигта и Алекса Сандро, который оформил дубль.

Отметим, в момент первого взятия ворот Роналду находился в "стенке", и после удара Бругмана он всячески пытался сохранить свое лицо вместо того, чтобы попытаться отбить мяч. На это обратил журналист Танкреди Палмери на своей страничке в twitter.

Видео конфуза Роналду - в обзоре матча "Ювентус" - "Парма":

Этот успех позволил "Ювентусу" (65 очков) подняться на третье место в турнирной таблице Серии А, "Парма" (20 очков) - предпоследняя. В следующем туре "Старая Синьора" сыграет на выезде с "Фиорентиной" (25.04.2021), а "Крестоносцы" примут "Кротоне" (24.04.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ювентус" стал одним из организаторов создания Суперлиги, однако проект на данный момент потерпел крах.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Ювентус, ФК Парма, Серия А, Футбол.
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