Роналду испугался мяча, стоя в "стенке" (видео)

В матче 32-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 "Ювентус" принимал "Парму". Встреча, проходившая в Турине на стадионе "Ювентус", завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Гости забил гол после нерешительных действий Криштиану Роналду.

На 25-й минуте встречи уругвайский полузащитник "Пармы" Гастон Бругман прямым ударом со штрафного поразил ворота "Юве". На это туринцы ответили тремя точными выстрелами от Маттейса де Лигта и Алекса Сандро, который оформил дубль.

Отметим, в момент первого взятия ворот Роналду находился в "стенке", и после удара Бругмана он всячески пытался сохранить свое лицо вместо того, чтобы попытаться отбить мяч. На это обратил журналист Танкреди Палмери на своей страничке в twitter.

Once again ridiculous Cristiano Ronaldo positioning in the wall against freekick, letting in goal to Parma for being the only one not jumping.

Just don’t place him there anymore if he is too worried about his cute mug pic.twitter.com/9hKrN062ES

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 21, 2021