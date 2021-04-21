Суперлига официально приостановлена, но настаивает на переменах в футболе

Европейская Суперлига, которая за несколько дней наделала шуму в футбольной общественности, приостановлена. Об этом сообщает журналист Роб Харрис со ссылкой на заявление пресс-службы "супертурнира" в twitter.

Confirmed: Super League on pause after English clubs' exodus "Given the current circumstances, we shall reconsider the most appropriate steps to reshape the project" pic.twitter.com/nSSwmMr5VS — Rob Harris (@RobHarris) April 20, 2021

По информации источника, руководство турнира решило приостановить его из-за "бегства" ряда клубов. В Суперлиге считают, что европейский футбол должен меняться, ведь, система от УЕФА не работает. Кроме того, в ESL настаивают на том, что они не нарушили никаких законов, а деятельность организации помогла бы топ-клубам держаться на плаву во время кризиса. Также в организации сообщили, что английские команды покинули лигу из-за давления.

"Европейская Суперлига убеждена, что нынешний статус европейского футбола должен измениться", - гласит заявление лиги.

"Телеграф" напоминает, что в ночь на 19 апреля 12-топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги. УЕФА пригрозила организации суровыми мерами, а немецкие и французские команды и вовсе отказались участвовать в футбольной революции. В итоге турнир для 20 избранных команд пока остается мечтой.

Почему Суперлига является злом читайте в материале "Телеграф".