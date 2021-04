Суперлига официально приостановлена, но настаивает на переменах в футболе

Европейская Суперлига, которая за несколько дней наделала шуму в футбольной общественности, приостановлена. Об этом сообщает журналист Роб Харрис со ссылкой на заявление пресс-службы "супертурнира" в twitter.

Confirmed: Super League on pause after English clubs' exodus

"Given the current circumstances, we shall reconsider the most appropriate steps to reshape the project" pic.twitter.com/nSSwmMr5VS

