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В УЕФА рассказали о наказании для футболистов-участников Суперлиги

В УЕФА рассказали о наказании для футболистов-участников Суперлиги
Обновлено 16:53 Сегодня Телеграф Фото: Twitter buzibrownie

12 европейских команд объединились для создания европейского турнира для "избранных" - Суперлиги. Данное решение не осталось незамеченным УЕФА, и организация уже пригрозила клубам, устроившим демарш. Кроме того, президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил, что игроки, которые участвуют в проекте "Суперлига", не смогут сыграть за свои сборные. 

Кто такой Флорентино Перес и зачем ему футбольная Суперлига

"Игрокам, которые будут играть в Суперлиге, будет запрещено участвовать в чемпионатах мира и Европы. Им не разрешат играть за свои сборные", - цитирует президента УЕФА журналист Фабрицио Романо.

"Телеграф" напоминает, что в ночь на 19 апреля "Милан", "Арсенал", "Атлетико", "Челси", "Барселона", "Интер", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Тоттенхэм" объявили о создании Суперлиги. Ожидается, что турнир начнется в августе, и в нем примут участие 20 команд.

Ранее Телеграф" сообщал, что в Италии хотят исключить из Серии А клубы, вступившие в Суперлигу.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

УЕФА, Футбол, Александер Чеферин, Футбольная Суперлига.
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