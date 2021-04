В УЕФА рассказали о наказании для футболистов-участников Суперлиги

12 европейских команд объединились для создания европейского турнира для "избранных" - Суперлиги. Данное решение не осталось незамеченным УЕФА, и организация уже пригрозила клубам, устроившим демарш. Кроме того, президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил, что игроки, которые участвуют в проекте "Суперлига", не смогут сыграть за свои сборные.

"Игрокам, которые будут играть в Суперлиге, будет запрещено участвовать в чемпионатах мира и Европы. Им не разрешат играть за свои сборные", - цитирует президента УЕФА журналист Фабрицио Романо.

UEFA’s Alexander Ceferin confirms: “The players that will play in the Super League will be banned from playing in the World Cup and Euros. Ceferin. They will not be allowed play for their national teams”. #SuperLeague

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2021