В Италии хотят исключить из Серии А "Интер", "Милан" и "Ювентус"

"Интер", "Милан" и "Ювентус" могут быть исключены из Серии А из-за своего участия в организации Суперлиги. С таким требованием обратились другие команды лиги на экстренном заседании клубов. Об этом сообщает football-italia.

По информации La Repubblica, клубами, выступившими против итальянских грандов являются "Аталанта", "Кальяри" и "Верона". Другие команды лиги более сдержанны в этом вопросе, однако также не довольны текущим положением дел.

Примечательно, что в случае исключения "Интера", "Милана" и "Ювентуса" из Серии А, турнирная таблице первенства Италии кардинально изменится, и "Аталанта", за которую выступают украинцы Виктор Коваленко и Руслан Малиновский, вполне может выиграть Скудетто.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Малиновский забил гвоздь в крышку гроба "Ювентуса".