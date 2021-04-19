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В Италии хотят исключить из Серии А "Интер", "Милан" и "Ювентус"

В Италии хотят исключить из Серии А "Интер", "Милан" и "Ювентус"
Обновлено 15:20 Сегодня Телеграф Фото: Twitter juventusfcen

"Интер", "Милан" и "Ювентус" могут быть исключены из Серии А из-за своего участия в организации Суперлиги. С таким требованием обратились другие команды лиги на экстренном заседании клубов. Об этом сообщает football-italia.

По информации La Repubblica, клубами, выступившими против итальянских грандов являются "Аталанта", "Кальяри" и "Верона". Другие команды лиги более сдержанны в этом вопросе, однако также не довольны текущим положением дел.

Примечательно, что в случае исключения "Интера", "Милана" и "Ювентуса" из Серии А, турнирная таблице первенства Италии кардинально изменится, и "Аталанта", за которую выступают украинцы Виктор Коваленко и Руслан Малиновский, вполне может выиграть Скудетто. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что Малиновский забил гвоздь в крышку гроба "Ювентуса".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 201

Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Милан, ФК Ювентус, Серия А, ФК Кальяри, ФК Аталанта, Футбол, ФК Верона, Футбольная Суперлига.
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