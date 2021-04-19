Грандиозный скандал в футболе: 12 клубов заявили о создании турнира для богачей. Что известно к этой минуте

Ряд "элитных" европейских футбольных клубов объявили о создании нового турнира Европейской Суперлиги (ESL). Демарш вызвал негативную реакцию со стороны УЕФА, пригрозившей клубам санкциями, сообщает The New York Times.

В новом турнире уже хотят участвовать ряд клубов английской Премьер-лиги: "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчесиер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттэнхэм". К ним присоединятся итальянцы и испанцы: "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико". Сейчас ведутся переговоры о присоединении к "элите" еще трех европейских клубов - "Бавария", "РБ Лейпциг" и "Порту".

В клубах заявили, что они желают продолжать участие в национальных турнирах своих стран.

А вот в УЭФА подобную инициативу не оценили. ФИФА также не одобрило подобные нововведения.

"Любой клуб и игрок, участвующий в Суперлиге, будет отстранен от всех соревнований УЕФА и ФИФА, европейского или международного уровня", - цитирует сообщение пресс-службы УЕФА depo.ua.

Разговоры об идее создать элитный чемпионат для "своих" велись в европейском футбольном сообществе, как минимум, с 90-х годов. Всему виной тотальная коммерциализация футбола. По логике некоторых экспертов, игра условных "Реала" с "Манчестером Юнайтед" будет всегда приносить больше прибыли, чем матчи с менее именитыми командами. Правда, тут забыли о теме, икра каждый день тоже надоедает.

Напомним, и.о директора Бундеслиги Кристиан Зейферт высказал мнение, что испанские суперклубы "Реал" и "Барселона" являются лишь "машинами по сжиганию денег".