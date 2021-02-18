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В Германии назвали "Реал" и "Барселону" "машинами по сжиганию денег"

В Германии назвали "Реал" и "Барселону" "машинами по сжиганию денег"
Обновлено 14:42 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер fcbarcelona

Исполнительный директор Бундеслиги Кристиан Зейферт заявил, что испанские суперклубы "Реал" и "Барселона" являются лишь "машинами по сжиганию денег". По мнению функционера, у этих команд нет рабочего бизнес-плана, а потому они лишь сжигают деньги инвесторов.

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"Вся суровая правда состоит в том, что эти, так называемые, "суперклубы" - плохо управляемые машины по сжиганию денег, которые последние за десять лет невероятного роста и близко не сумели создать рабочую бизнес-модель. Если бы я был инвестором, то задался бы вопросом, подходящие ли это партнеры. Они просто сожгут все деньги, как в последние годы. Они должны задуматься о создании рабочей бизнес-модели, верхнего порога зарплат", - цитирует Зейферта mundodeportivo.

"Телеграф" напоминает, что недавно в сети всплыла информация о баснословной зарплате Лионеля Месси. "Барселона" любой ценой пытается удержать своего лидера от ухода из клуба. Однако на поле проблемы у "Сине-гранатовых" только усугубляются. Ранее каталонцы разгромно проиграли ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, хотя Месси по-прежнему штампует голы.

"Реал", в свою очередь, пытается догнать "Атлетико" в Ла Лиге.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Реал, ФК Барселона, Бундеслига, Лионель Месси, Футбол, Кристиан Зейферт.
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