Месси повторил бомбардирский рекорд Лиги чемпионов (видео)

Во вторник, 16 февраля, "Барселона" сенсационно дома крупно уступила ПСЖ в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21. Несмотря на поражение, лидер каталонцев Лионель Месси повторил рекорд турнира.

Открыв счет в игре с пенальти, Месси сумел забить свой первый гол в Лиге чемпионов в 2021 году. Благодаря этому мячу аргентинец вошел в историю еврокубка, ведь он забивает в турнире на протяжении 17-и календарных лет подряд. Такое достижение удавалось лишь бывшего нападающему "Реала" и "Шальке" Раулю Гонсалесу.

Видео гола Месси в ворота ПСЖ:

С полным видеообзором матча "Барселона" - ПСЖ можно ознакомиться у нас на сайте. Отметим, ответная игра между командами состоится 10 марта в Париже.