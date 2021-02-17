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Месси повторил бомбардирский рекорд Лиги чемпионов (видео)

Месси повторил бомбардирский рекорд Лиги чемпионов (видео)
Обновлено 11:17 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер fcbarcelona

Во вторник, 16 февраля, "Барселона" сенсационно дома крупно уступила ПСЖ в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21. Несмотря на поражение, лидер каталонцев  Лионель Месси повторил рекорд турнира.

Открыв счет в игре с пенальти, Месси сумел забить свой первый гол в Лиге чемпионов в 2021 году. Благодаря этому мячу аргентинец вошел в историю еврокубка, ведь он забивает в турнире на протяжении 17-и календарных лет подряд. Такое достижение удавалось лишь бывшего нападающему "Реала" и "Шальке" Раулю Гонсалесу.

Видео гола Месси в ворота ПСЖ:

С полным видеообзором матча "Барселона" - ПСЖ можно ознакомиться у нас на сайте. Отметим, ответная игра между командами состоится 10 марта в Париже.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 240

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ФК Барселона, ФК ПСЖ, Лионель Месси, Футбол, Рауль Гонсалес.
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