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"Бойцом я стал случайно": Хабиб признался в любви к футболу

"Бойцом я стал случайно": Хабиб признался в любви к футболу
16:27 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм khabib_nurmagomedov

Известный боец ММА, действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" - ПСЖ.

"Я люблю футбол с детства и всегда мечтал стать футболистом, но я родился в Дагестане и там вы сами знаете, что в приоритете. Кто знает, может если Роналдо родился бы в Дагестане, тоже стал бы чемпионом UFC. В общем я хочу сказать, что футбол это и есть спорт. А бойцом по-моему, я стал случайно. Шучу не случайно. Я когда нибудь расскажу вам, про свое увлечение футболом в детстве и как я, сидя на уроке ( в 6 классе ), написал на тетради 200 футбольных имен ( тогда не было интернета ). Рад был побывать на этом легендарном стадионе и посмотреть в живую такое противостояние", - написал Нурмагомедов на своей страничке в Instagram.

 
 
 
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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Отметим, Хабиб, будучи фанатом "Реала", болел против "Барселоны" и после матча получил в подарок от форварда ПСЖ Килиана Мбаппе футболку.

Позже Нурмагомедов успел пошутить над каталонцами в соцсетях:

К слову, боец получил неожиданное предложение от "Сине-гранатовых" накануне матча:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лионель Месси повторил бомбардирский рекорд Лиги чемпионов в матче с ПСЖ.

"Телеграф" напоминает, что Нурмагомедов завершил карьеру в ММА после своей победы над Джастином Гейджи, однако глава UFC Дана Уайт все еще пытается вернуть непобедимого  россиянина в октагон.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Барселона, ФК ПСЖ, Футбол, Хабиб Нурмагомедов.
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