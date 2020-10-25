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Нурмагомедов - Гейджи: видео остановки боя

Нурмагомедов - Гейджи: видео остановки боя
Обновлено 02:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер ESPNStatsInfo

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов досрочно победил американского претендента Джастина Гейджи на турнире UFC 254.

Титульный бой продлился чуть больше раунда. Хабиб во втором раунде со второй попытки перевел соперника в партер, где исполнил удушающий прием "треугольник" после чего Гейджи вынужден был сдаться. Эта победа стала 29-й в карьере непобедимого "Орла", а вот Джастин проиграл в третий раз в карьере.

Видео досрочной остановки боя:

После схватки стал известен судейский счет, согласно которому побеждал американец. Кроме того, сразу по окончании поединка Хабиб ошарашил своим заявлением о завершении карьеры. У нас на сайте доступно полное видео боя Хабиб - Гейджи.

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MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Джастин Гейджи, UFC 254.

Автор:

Телеграф
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