Нурмагомедов - Гейджи: видео остановки боя

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов досрочно победил американского претендента Джастина Гейджи на турнире UFC 254.

Титульный бой продлился чуть больше раунда. Хабиб во втором раунде со второй попытки перевел соперника в партер, где исполнил удушающий прием "треугольник" после чего Гейджи вынужден был сдаться. Эта победа стала 29-й в карьере непобедимого "Орла", а вот Джастин проиграл в третий раз в карьере.

Видео досрочной остановки боя:

2nd round triangle choke when by Khabib Nurmagomedov #UFC254 pic.twitter.com/XVsLDJjfBe — InDepthMMA (@InDepthMMA) October 24, 2020

После схватки стал известен судейский счет, согласно которому побеждал американец. Кроме того, сразу по окончании поединка Хабиб ошарашил своим заявлением о завершении карьеры. У нас на сайте доступно полное видео боя Хабиб - Гейджи.